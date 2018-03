नई दिल्ली: डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुए 90वें ऑस्कर समारोह का समापन हो गया है. इस समारोह के दौरान बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड 'द शेप ऑफ वॉटर' को दिया गया. वहीं बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवॉर्ड फ्रान्सेस मैकडॉरमैंड को मिला. उन्हें ये अवॉर्ड 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग, मिसौरी' में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया. वहीं 'डार्केस्ट आवर' के लिए गैरी ओल्डमेन को बेस्ट लीड एक्टर का अवॉर्ड दिया गया.

ये अवार्ड समारोह अपने 90वें साल में है. समारोह में सबसे पहले पहुंचने वालों में ऑस्कर पुरस्कार विजेता जेनिफर लॉरेंस रहीं. इस दौरान वो काफी मस्ती करती दिखाई दीं. रेड कार्पेट पर उन्हें देख कर सभी मंत्रमुग्ध हो गए. इस साल 'द शेप ऑफ वॉटर' को ऑस्कर के लिए सबसे ज्यादा 13 अलग-अलग कैटेगिरी में नॉमिनेट किया गया था.

इससे पहले ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में 'ऑल अबाउट इव', 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्में रह चुकी हैं. 'द शेप ऑफ वॉटर' के साथ-साथ इस बार 'मडबाउंड' को पांच कैटेगरी और 'गेट आउट' को चार अलग-अलग कैटेगरी के लिए ऑस्कर के नॉमिनेट किया गया था.

यहां पढ़ें, किसे क्या मिला

10:15 AM: बेस्ट फिल्म- 'द शेप ऑफ वॉटर'

