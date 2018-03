Oscars 2018 Live: 'द शेप ऑफ वाटर' को मिला बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड, पढ़ें अब तक के सभी Updates

नई दिल्ली: साल 2018 का ऑस्कर अवॉर्ड समारोह कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में हो रहा है जिसमें हॉलीवुड के एक से बढ़कर एक दिग्गज मौजूद हैं. ये ऑस्कर अवार्ड्स का 90वां समारोह है. समारोह में सबसे पहले पहुंचने वालों में ऑस्कर पुरस्कार विजेता जेनिफर लॉरेंस रहीं. इस दौरान वो काफी मस्ती करती दिखाई दीं. रेड कार्पेट पर उन्हें देख कर सभी मंत्रमुग्ध हो गए. इस साल 'द शेप ऑफ वॉटर' को ऑस्कर के लिए सबसे ज्यादा 13 अलग-अलग कैटगरी में नॉमिनेट किया गया. इससे पहले ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में 'ऑल अबाउट इव', 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्में रह चुकी हैं. 'द शेप ऑफ वॉटर' के साथ-साथ इस बार 'मडबाउंड' को 5 कैटेगरी और 'गेट आउट' को 4 अलग-अलग कैटेगरी के लिए ऑस्कर के नॉमिनेट किया गया.

OSCAR 2018: 'द शेप ऑफ वॉटर' को सबसे अधिक कैटेगरी में नॉमिनेशन, देखें पूरी लिस्ट

यहां देखिए अभी तक के ऑस्कर अवॉर्ड 2018 के सारे अपडेट्स:



10:15 AM: बेस्ट फिल्म: 'द शेप ऑफ वाटर'



Major Highlight: ऑस्कर के दौरान बॉलीवुड दिग्गज श्रीदेवी और शशि कपूर को भी याद किया गया. शशि कपूर का निधन दिसंबर 2017 में 79 साल की उम्र में हो गया था. जबिक श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. श्रीदेवी उस वक्त दुबई में अपने भांजे की शादी में शामिल होने गई हुईं थीं. इवेंट के मेमोरियन सेग्मेंट में ऑस्कर ने इस साल दुनिया को अलविदा कहने वाले सभी सितारों को श्रद्धांजलि दी हैं.



10:04 AM: बेस्ट लीड एक्ट्रेस: फ्रान्सेस मैकडॉरमैंड को 'थ्री बिलबोर्ड्स ऑउटसाइड इबिंग, मिसौरी' के लिए

9:57 AM: बेस्ट लीड एक्टर: गैरी ओल्डमेन को 'डार्केस्ट अवर' के लिए

9:45 AM: बेस्ट डायरेक्टिंग: 'द शेप ऑफ वाटर' के लिए गुइलेर्मो डेल टोरो को

9: 33 AM: बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग: 'कोको' के गाने 'रिमेंबर मी' के लिए क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रोबर्ट लोपेज

9: 30 AM: बेस्ट ओरिजनल स्कोर: 'द शेप ऑफ वाटर' के लिए एलिक्सजेंडर डिस्प्लेट को

9: 28 AM: बेस्ट सीनेमेटोग्राफी: 'ब्लेड रनर 2049' के लिए रोजर ए. डीकिन्स को

9: 18 AM: बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले: 'गेट आउट' के लिए जॉडन पीले को

9: 00 AM: बेस्ट अडेप्टिड स्क्रीनप्ले: 'कॉल मी बाय यॉर नेम' के लिए जेम्स आईवरी को

8: 50 AM: बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट: 'द साइलेंट चाइल्ड'

8: 45 AM: बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट: 'हैवन इज अ ट्रैफिक ऑन द 405' को

8: 35 AM: बेस्ट विजुअल इफे 'ब्लेड रनर ' के लिए जॉन नेल्सन, जर्ड नेफजर, पॉल लेमबर्ट, रिचर्ड आर. होवर

8: 15AM: बेस्ट फिल्म एडिटंग: 'डनकिर्क' के लिए ली स्मिथ को

8:09 AM: बेस्ट एनिमेटेड फिल्मः 'कोको', ली उनकिर्च और डार्ला के एंडरसन

8:05 AM: बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मः 'डियर बास्केटबॉल' के लिए ग्लैन कीन और कोबी ब्रायंत को

7:55 AM: बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्मः चिली की 'अ फैंटास्टिक वूमेन'

7:48 AM: बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: 'द शेप ऑफ वॉटर' के लिए पॉल डेनहैम ऑस्टरबेरी, शेन विआऊ और जेफ्री ए. मेल्विन

7:42 AM: बेस्ट साउंड मिक्सिंगः 'डनकिर्क' के लिए ग्रैग लैंडेकर, गैरी ए. रिज्जो और मार्क वाइनगार्टन

7:35 AM: बेस्ट साउंड एडिटिंगः 'डनकिर्क' के लिए रिचर्ड किंग और एलेक्स गिब्सन

7:26 AM: बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीः 'इकारस' के लिए ब्रियान फोगेल और डैन कोगन को

7:20 AM: बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनः 'फैंटम थ्रेड' के लिए मार्क ब्रिजेस को

7:08 AM: बेस्ट मेकअप ऐंड हेयरस्टाइलिंगः 'डार्केस्ट ऑर' के लिए काजुहिरो सुजी, डेविड मेलिनॉस्की और लुसी सिबिक को

7:00 AM: बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरः सैम रॉकवैल को 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी' के लिए