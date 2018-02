बच्चों के साथ केसरी की शूटिंग कर रहे हैं अक्षय कुमार, सेट से पोस्ट की है प्यारी तस्वीर, देखें

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘केसरी’ की शूटिंग शुर कर दी है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा नज़र आएंगी. आज सोशल मीडिया पर अक्षय ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर की है. इस वजह से आज #Kesari ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. फैंस अक्षय के इस लुक को देखकर काफी उत्साहित हैं.

अक्षय ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो बच्चों के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने लिखा है कि केसरी के सेट पर इनोसेंट स्माइल वाले इन बच्चों के साथ शूटिंग करना उनके लिए काफी अच्छा रहा. ये बच्चे इस फिल्म में अफगानी बच्चों की भूमिका में हैं.



Innocent smiles galore on set today. Shooting with these lovely children playing Afghani kids in #Kesari based on the Battle Of Saragarhi, one of the bravest battles fought in India. pic.twitter.com/OqFjXg6BpJ

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 22, 2018

आपको बता दें कि पिछले महीने ही अक्षय ने अपनी इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया था जिसमें वो केसरिया रंग की पगड़ी पहने नजर आए. अक्षय कुमार ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''इस तस्वीर को शेयर करते हुए असीमित गर्व और आभार व्यक्त करना चाहता हूं. नए साल 2018 की शुरुआत मेरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और फिल्म केसरी से कर रहा हूं. आपकी दुआओं और प्यार की जरूरत हमेशा रहेगी.''



Feeling nothing but immense pride and gratitude while sharing this. Beginning my 2018 with #KESARI, my most ambitious film and a lot of passion. Need your best wishes as always ???????? @dharmamovies@iAmAzure @SinghAnurag79 pic.twitter.com/NOQ5x7FKRK

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 5, 2018

बता दें इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बतौर निर्माता करण जौहर के साथ हाथ मिलाया है. फर्स्ट लुक आने के कुछ दिनों बाद करन जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट परिणीति चोपड़ा ने नाम की घोषणा की.



Ok guys that was meant to be an image of #KESARI whilst announcing the lead actress of the film! Clearly Twitter is quick to Jump and attack! Apologies!!!!! This is to re announce the wonderfully talented @ParineetiChopra as lead cast of #KESARI pic.twitter.com/5IXYjjDcgy

— Karan Johar (@karanjohar) January 10, 2018

ये फिल्म सारगढ़ी के युद्ध पर आधारित है और इसे अनुराग सिंह डायरेक्ट करेंगे. ये फिल्म अगले साल होली के मौके पर रिलीज होगी.

पिछले ही महीने अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ रिलीज हुई है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है. इस फिल्म ने अच्छी कमाई भी की है. तमिलनाडु के अरुणाचलम मुरुगननथम के जीवन पर आधारित इस फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है. अब अक्षय के फैंस को केसरी का बेसब्री से इंतजार है.