Secret Superstar China Box Office: तीसरे दिन जबरदस्त कमाई के साथ फिल्म ने कमा लिए 175 करोड़

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' इस शुक्रवार को चीन में रिलीज की गई थी. जिसके बाद फैंस इस फिल्म की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं. इस फिल्म ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर महज तीन दिनों में 174.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली हैं. पहले दिन रिकॉर्ड कमाई करते हुए इस फिल्म ने 43.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी वहीं दूसरे दिम भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी रहा जिसके बाद दूसरे दिन की 67.17 करोड़ रुपए की कमाई की के साथ महज दो दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में अपना नाम दर्ज करवा लिया था. वही तीसरे दिन यानि वीकेंड पर इस फिल्म ने 63.58 करोड़ रुपए की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म में तीन दिनों में ही 174.10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

दूसरे ही दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. जी हां चीन में आमिर की इस फिल्म ने दो दिनों में ही भारत की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इस कमाई के साथ इस फिल्म ने आमिर की फिल्म 'दंगल' और 'पीके' की पहले दिन की कमाई को काफी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की अब तक की कमाई के आंकड़े फिल्म ट्रेड ऐनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किए हैं.

#SecretSuperstar packs a SOLID PUNCH in its opening weekend in China... Close to ₹ 175 cr in 3 days... MIND-BOGGLING indeed...

Fri $ 6.88 mn

Sat $ 10.50 mn

Sun $ 9.84 mn

Total : $ 27.22 million [₹ 174.10 cr]