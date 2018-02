'पीरियड पर बात करने से शर्म क्यों, ये स्वाभाविक है', हाथ में पैड लेकर ऐसा क्यों बोले आमिर खान, जानें

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इन अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'पैडमैन' का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं इसके लिए हाल ही में आमिर ने सोशल मीडिया पर खुद की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपने हाथ में पैड पकड़ा हुआ है. अभी तक इस फिल्म का प्रमोशन करने वाली लिस्ट में अक्षय कुमार, सोनम कपूर और ट्विंकल खन्ना का ही नाम जुड़ा हुआ था लेकिन अब मिस्टर परफेक्टनिस्ट ने भी फिल्म के प्रमोशन का जिम्मा अपने कंधो पर उठा लिया है. बड़ी बात ये है कि आमिर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को चुनौती दी है.

फोटो को पोस्ट करते हुए आमिर ने लिखा है, 'शुक्रिया, टि्वंकल, हां, मेरे हाथ में पैड है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. पीरियड! ये स्वाभाविक है. इसे कॉपी पेस्ट करो और अपने फ्रेंड को हाथ मैं पैड लेने का चैलेंज दो. मैं ये चैलेंज अमिताभ, शाहरुख और सलमान को दे रहा हूं.'

दरअसल, ट्विंकल ने फिल्म के प्रमोशन की कड़ी में इस चैलेंज की शुरुआत सोशल मीडिया पर हाथ में लिए सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए की थी.

Thank you @mrsfunnybones

Yes, that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed about. It's natural! Period. #PadManChallenge. Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad. Here I am Challenging @SrBachchan , @iamsrk & @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/lY7DEevDmD