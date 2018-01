Secret Superstar China Box Office: चार दिनों में कमा लिए 200 करोड़, ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' इस शुक्रवार को चीन में रिलीज की गई थी. जिसके बाद फैंस इस फिल्म की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं. इस फिल्म ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर महज चार दिनों में 205.99 करोड़ रुपए की कमाई कर ली हैं.

पहले दिन रिकॉर्ड कमाई करते हुए इस फिल्म ने 43.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी वहीं दूसरे दिम भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी रहा जिसके बाद दूसरे दिन की 67.17 करोड़ रुपए की कमाई की के साथ महज दो दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में अपना नाम दर्ज करवा लिया था.

वहीं तीसरे दिन यानि वीकेंड पर इस फिल्म ने 63.58 करोड़ रुपए की कमाई की है. रिलीज के चौथे दिन यानि सोमवार को भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 31.89 करोड़ रुपए कमा लिए है. इसके साथ ही फिल्म में चार दिनों में ही 205.99 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

यहां देखिए विस्तार से फिल्म की अब तक की कमाई:

Day 1: 43.35 करोड़

Day 2: 67.17 करोड़

Day 3: 63.58 करोड़

Day 4: 31.89 करोड़

Total: 205.99 करोड़

दुनिया भर में अभी आमिर खान की फिल्म 'दंगल' की प्रशंसा करते फैंस थके नहीं थे कि अब आमिर की ही फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खासकर चीन में आमिर की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है. शुक्रवार 19 जनवरी को चीन में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 'दंगल' की कमाई का रिकॉर्ड धुआं कर दिया था वहीं दूसरे दिन पहले दिन से ज्यादा कमाई की. 'सीक्रेट सुपरस्टार' चीन में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों में से अब पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

#SecretSuperstar has a SPLENDID Mon in China... Crosses ₹ 200 cr in 4 days... The trending is SUPERB...

Fri $ 6.89 mn

Sat $ 10.54 mn

Sun $ 9.87 mn

Mon $ 4.97 mn

Total : $ 32.27 million [₹ 205.99 cr]