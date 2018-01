6 अप्रैल को Blackमेल करने आ रहे हैं इरफान खान और कीर्ति कुल्हारी

नई दिल्ली: 'देल्ही बेली' और फोर्स 2 जैसी फिल्में दे चुके डायरेक्टर अभिनय देव अब ब्लैकमेल लेकर आ रहे हैं. ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अभिनेता इरफान खान और कीर्ति कुल्हारी मुख्य भूमिका में हैं. पहले ये फिल्म 30 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब डेट आगे बढ़ा दी गई है. ये फिल्म अब 6 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Produced by TSeries and RDP Motion Pictures.