श्रीदेवी के निधन पर रणवीर सिंह को लगा सदमा, कहा- वो हमेशा मेरी फेवरेट रहेंगी

नई दिल्ली: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी का बीती रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. श्रीदेवी की मौत से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और देश में शोक की लहर दौड़ गई है. श्रीदेवी के साथ काम करने वाले स्टार हों या फिर उन्हें देखते हुए बड़े हुए कलाकार किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराते हुए दिखने वाला चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा. उनके निधन को लेकर बॉलीवुड की कई जानीमानी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना शोक व्यक्त किया.

श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर अभिनेता रणवीर सिंह को सदमा लगा है. उन्होंने कहा, ''हिंदी सिनेमा की महान सुपरस्टार की अचानक हुई मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं. मैं उनकी फिल्में देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं. वो हमेशा मेरी फेवरेट अभिनेत्रियों में से एक रहेंगी. उनकी आत्मा को शांति मिले. RIP #Sridevi''

Shocked and saddened to hear about the untimely demise of one of Hindi cinema’s greatest superstars. I grew up on her movies. She will always be one of my favourite actors of all time. May her soul rest in peace. My deepest condolences to her family. RIP #Sridevi