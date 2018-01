'सीक्रेट सुपरस्टार' की जबरदस्त सफलता के बाद 'बजरंगी भाईजान' भी करेंगे चीन में डेब्यू

नई दिल्ली: आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' इन दिनों चीन में जबरदस्त धमाल मचा रही है जिससे सलमान खान भी खास प्रभावित नजर आ रहे हैं. आमिर की चीन में लोकप्रियता को देखते हुए सलमान खान ने भी बड़ा फैसला लिया है. सलमान खान की साल 2016 में आई सुपरहिट फिल्म 'बजरंगी भाईजान' 2 मार्च को चीन में रिलीज की जाएगी.

हाल ही में ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. इसके साथ ही फिल्म मेकर्स ने चाइनिज भाषा में डब किया गया फिल्म का पहला पोस्ट भी रिलीज कर दिया है. चीन में 'बजरंगी भाईजान' को 8000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा.

Salman Khan debuts in China... Eros International in association with China’s E Stars Films Ltd to release #BajrangiBhaijaan in China on 2 March 2018... Dubbed in Chinese... Will open across 8000+ screens there... Official poster for the Chinese market: pic.twitter.com/xkxg7fWM9Q