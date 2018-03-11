 After Priya Prakash Varrier's wink, she is breaking the internet with her songs
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  • फिर सुर्खियों में हैं प्रिया प्रकाश, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल

फिर सुर्खियों में हैं प्रिया प्रकाश, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल

देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आंखों के इशारों पर नचाने वाली मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं

By: | Updated: 11 Mar 2018 11:25 PM
After Priya Prakash Varrier’s wink, she is breaking the internet with her songs
नई दिल्ली: देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आंखों के इशारों पर नचाने वाली मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं. एक बार फिर प्रिया प्रकाश इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. आंखों से मस्ती के अलावा प्रिया प्रकाश को गाने का भी खासा शौक है. हाल ही में प्रिया का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो गाती हुईं नजर आ रही हैं. हाल ही में प्रिया प्रकाश एक मलयालम रियालिटी शो में हिस्सा लेने पहुंची और उन्होंने अपने सिंगिग स्किल्स से सबको चौंका कर रख दिया.

इससे पहले भी प्रिया प्रकाश का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें वो हिंदी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना 'चन्ना मेरया ' गाती हुईं नजर आ रही थी. आपको याद होगा  प्रिया प्रकाश वारियर की आइब्रो मटकाने के बाद आंख मारने की उनकी दिलफरेब अदा और शरारत भरी मुस्कान पर सारा देश फिदा हो गया था.










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आपको बता दें कि 'उरु अदार लव' प्रिया प्रकाश की डेब्यू फिल्म है लेकिन वे इसके रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में आ गई हैं. 'उरु अदार लव' 3 मार्च को रिलीज होगी. प्यार में इशारों की भाषा को दिखाता ये गाना फेसबुक से लेकर यू-ट्यूब पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय बना हुआ है. फिल्म स्कूल स्टूडेंट की लाइफ पर आधारित है जिसमें टीनएज में पनपे प्रेम की कहानी दिखाई गई है.

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Web Title: After Priya Prakash Varrier’s wink, she is breaking the internet with her songs
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