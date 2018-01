सालों बाद एक फ्रेम में दिखे ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय, अमिताभ बच्चन ने ली सेल्फी

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार्स ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय के रिलेशन से तो सभी वाकिफ हैं लेकिन अब दोंनो ही पुरानी बातें भुलाकर अपनी-अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए है. हाल ही में काफी समय बाद दोनों एक तस्वीर में साथ दिखाई दिए हैं. गौर करने वाली बात ये है कि ये सेल्फी खुद अमिताभ बच्चन ने ली है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं बिग बी की उस सेल्फी की जो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के छह दिवसीय दौरे के दौरान शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में ली थी.

खैर ये तस्वीरें तो काफी पहले आपने देख ली होंगी लेकिन कम ही लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि सालों बाद ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय एक ही फ्रेम में कैद किए गए हैं. ऐश्वर्या जहां पति अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दे रही हैं वहीं तस्वीर में बॉलीवुड के काफी सारे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं जिनमें एक चेहरा है विवेक ओबेरॉय का.

आपको बता दें कि ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय की मुलाकात साल 2004 में आई फिल्म 'क्यों, हो गया ना' के सेट पर हुई थी जिसके बाद दोनों के बीच अफेयर की काफी खबरें भी आई थीं. हालांकि ये रिलेशन ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाया था. ब्रेक के काफी समय बाद ये दोंनो स्टार्स एक साथ एक ही फ्रेम में कैद किए गए हैं.

साथ ही आपको बताते चले की अमिताभ बच्चन की इसी सेल्फी को न्याहू ने अपने ट्विटर पेज पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "क्या मेरी बॉलीवुड सेल्फी ऑस्कर में हॉलीवुड सेल्फी को मात देगी?"

Will my Bollywood selfie beat @TheEllenShow Hollywood selfie at the Oscars? @SrBachchan @juniorbachchan @rajcheerfull @imbhandarkar @vivek_oberoi @ pic.twitter.com/v1r0GIhKLy