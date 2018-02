फन्ने खां में ऐश्वर्या का फर्स्ट लुक रिलीज, 19 साल बाद ऐसी दिखेगी अनिल कपूर संग जोड़ी

नई दिल्ली: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन की आने वाली फिल्म 'फन्ने खां' का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है. वैलेंटाइन डे के मौके पर फिल्म में ऐश्वर्या राय का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है. इस लुक में ऐश्वर्या काफी कातिलाना लग रही हैं. उनके इस लुक से तो साफ है कि इस फिल्म के जरिए ऐश्वर्या एक बार फिर से फैंस का दिल जीतने की पूरी तैयारी में हैं.

फिल्म में ऐश्वर्या के साथ अनिल कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने ऐश्वर्या का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. फर्स्ट लुक की बात करें तो इसमें ऐश्वर्या राय ब्लैक टॉप पर मिलिट्री जैकेट पहने नजर आ रही हैं. आपको बता दें कि फिल्म में ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के साथ राजकुमार राव भी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं.

There are divas and then there is #AishwaryaRaiBachchan.. our shining star! #FanneKhan ???? pic.twitter.com/3Rh06F0Hpe