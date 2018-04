2018 की चौथी 100 करोड़ी फिल्म बनी अजय देवगन की 'रेड', ये रहा अब तक का Box Office Collection

नई दिल्ली: अजय देवगन की फिल्म ‘रेड’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद से ऐसी रेड डालनी शुरू की जो आज तक जारी है. इस फिल्म ने 100 करोड़ कल्ब में भी अपनी जगह बना ली है. 22 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ये फिल्म साल 2018 की पांचवी 100 करोड़ी फिल्म बन गई है. रिलीज के चौथे शुक्रवार को इस फिल्म ने 43 लाख रुपए की कमाई कर ली है. इसके साथ ही फिल्म की अब तक की कमाई 100.14 करोड़ रुपए हो गई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े सोशल मीडिया पर सभी के साथ साझा किए हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2018 में 100 करोड़ कल्ब में शामिल होने वाली फिल्में 'पद्मावत', 'सोनू के टीटू की स्वीटी की शादी', 'बागी 2' और 'रेड' हैं.

Here’s the fourth ???? cr film of 2018... #Raid crosses ₹ 100 cr mark on Day 22... [Week 4] Fri 43 lakhs. Total: ₹ 100.14 cr. India biz. HIT.