सात दिसंबर को रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म 'टोटल धमाल'

6 saal baad... #TotalDhamaal... Fox Star Studios reunites with Ajay Devgn after 6 years... Their last venture together was the successful #BolBachchan [in 2012].
— taran adarsh (@taran_adarsh) January 8, 2018
इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी नजर आएंगे. ये 'धमाल' सीरीज की तीसरी फिल्म है. इससे पहले धमाल 2007 में रिलीज हुई थी जिसमें संजय दत्त, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे. 2011 में 'डबल धमाल' रिलीज हुई इसमें भी स्टार कास्ट वही थी. दोनों फिल्में दर्शकों को पसंद आईं थीं और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी.
Ajay Devgn to produce #TotalDhamaal with Fox Star Studios, Ashok Thakeria, Markand Adhikari and Anand Pandit... Directed by Indra Kumar... Stars Anil Kapoor, Madhuri Dixit, Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, Arshad Warsi, Jaaved Jaaferi... Starts 9 Jan 2018… 7 Dec 2018 release.
— taran adarsh (@taran_adarsh) January 8, 2018
इस फिल्म को भी इंदर कुमार की डायरेक्ट कर रहे हैं.
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Web Title: Ajay Devgn starrer Total Dhamaal release date announced
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