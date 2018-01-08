 सात दिसंबर को रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म 'टोटल धमाल' Ajay Devgn starrer Total Dhamaal release date announced
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सात दिसंबर को रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म 'टोटल धमाल'

इस फिल्म की शूटिंग कल से शुरू होने वाली है.

By: | Updated: 08 Jan 2018 03:07 PM
Ajay Devgn starrer Total Dhamaal release date announced
नई दिल्ली: पिछले साल 'गोलमाल अगेन' से दर्शकों को खूब हंसाने वाले अभिनेता अजय देवगन अब फिल्म 'टोटल धमाल' से फिर सभी को गुदगुदाने आ रहे हैं. इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. इसी साल सात दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की शूटिंग कल से शुरू होने वाली है.






इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी नजर आएंगे. ये 'धमाल' सीरीज की तीसरी फिल्म है. इससे पहले धमाल 2007 में रिलीज हुई थी जिसमें संजय दत्त, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे. 2011 में 'डबल धमाल' रिलीज हुई इसमें भी स्टार कास्ट वही थी. दोनों फिल्में दर्शकों को पसंद आईं थीं और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी.

 






इस फिल्म को भी इंदर कुमार की डायरेक्ट कर रहे हैं.

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Web Title: Ajay Devgn starrer Total Dhamaal release date announced
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