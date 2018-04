ट्विंकल खन्ना के ट्वीट के बाद अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर बनवाया शौचालय

मुंबई: अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी के एक ट्वीट के कुछ महीनों के बाद मशहूर जुहू बीच के पास एक मोबाइल शौचालय लगवाया है. दरअसल अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने कुछ महीने पहले मुंबई में एक अन्य समुद्र तट पर एक व्यक्ति की खुले में शौच करते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी.

के- वार्ड के सहायक नगरपालिका आयुक्त प्रशांत गायकवाड़ ने बताया कि पिछले हफ्ते अभिनेता ने बीएमसी को एक आवेदन भेज कर शौचालय लगाने और इसका पूरा खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया था.

Good morning and I guess here is the first scene of Toilet Ek Prem Katha part 2 #WhenYourWalkGoesDownTheToilet pic.twitter.com/tfyTQs8BFM