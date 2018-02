बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं अक्षय कुमार, 'पैडमैन' कर रही है धमाकेदार कमाई, जानें कलेक्शन

Discover Sonia Gupta’s role in this #Aiyaary on Feb 16. #AiyaaryPoster #Aiyaary in cinemas on Feb 16. @aiyaary @neerajpofficial @bajpayee.manoj @s1dofficial @poojachopraofficial @anupampkher @shitalbhatiaffw @reliance.entertainment

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) on Feb 8, 2018 at 1:42am PST