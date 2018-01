रिलीज से पहले ही 'पैडमैन' ने रचा इतिहास, बन गई ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिखाई जाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

नई दिल्ली: ग्लैमर और बोल्डनेस से हटकर दर्शक अब फिल्मों में समाजिक मुद्दों पर बनी कहानियां देखना पसंद करते हैं जिन्हें अब एक्टर्स और ड्यरेक्टर्स भी अच्छे से समझ रहे हैं और जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मिसाल बन जाती है कुछ ऐसा ही इतिहास रच डाला है पीरियड्स के मुद्दे पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमैन' ने.

ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनियन में प्रदर्शित किया गया है. फिल्म की प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बहसकारी समाज ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया.

सोशल मीडिया पर इसकी एक छोटी सी वीडियो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने पोस्ट भी की है. ट्विंकल खन्ना ने आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने यहां अपनी ने वाली फिल्म 'पैडमैन' को भी प्रदर्शित किया.

From period taboos to period poverty, @mrsfunnybones ​ takes the conversation on menstrual hygiene global at @OxfordUnion , the debating society of #OxfordUniversity pic.twitter.com/1o6zW8HJyP

ये फिल्म सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुरुगनमंथम के जीवन पर आधारित है. फिल्म में अक्षय कुमार ने अरुणाचलम की भूमिका निभाई है. अरुणाचलम मुरुगनमंथम ने 20 साल पहले ग्रामीण भारत के स्वच्छता में क्रांतिकारी बदलाव किया था.ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान ट्विंकल खन्ना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने कई अनुभवों को साझा भी किया. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसे बदल दिया गया है.

पहले ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी लेकिन संजयलीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' से क्लैश के कारण 'पैडमैन' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को बदलते हुए 9 फरवरी कर दिया है.

.@mrsfunnybones: I hope this movie becomes a movement: where women are no longer held back or shamed by their biological functions #PadMan #periodpoverty 💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿 pic.twitter.com/88DjTsjQDO