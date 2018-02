श्रीदेवी के निधन पर बोले अक्षय कुमार- बेहद सदमे में हूं

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के असामयिक निधन से बॉलीवुड सहित पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. दक्षिण फिल्मों के स्टार रजनीकांत, कमल हासन से लेकर अनुमप खेर, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित नेने और फरहान अख्तर, आलिया भट्ट सहित तमाम हस्तियों ने श्रीदेवी के निधन पर शोक जताया. बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस खबर को सुनते ही दुख जताया है.



अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा, "बेहद सदमे में हूं. श्रीदेवी के असामयिक निधन की खबर सुनने के बाद शब्द नहीं है. बहुत समय पहले उनके साथ काम करना सौभाग्य रहा. इतने वर्षो में उनकी कामयाबी का गवाह रहा. उनके परिवार के साथ सहानुभूति है."

Shocked beyond words to hear about the sad and untimely demise of #Sridevi. A dream for many, had the good fortune of sharing screen space with her long ago and witnessed her continued grace over the years. Thoughts and prayers with the family. RIP ????????