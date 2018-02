Padman Song: लड़की के 'सयानी' होने पर यूं मना जश्न, दूध-हल्दी से नहलाकर दिया आशीर्वाद

नई दिल्ली: अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'पैडमैन' कै नया गाना रिलीज कर दिया गया है. गाने का टाइटल है 'सयानी'. इस गाने को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा किया है. गाने को पोस्ट करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, 'लड़की सयानी हो गई, हम कब होंगे?' गाने की बात करें तो इसमें लड़कियों के पहले पीरियड को सेलीब्रेट किया जा रहा है. इसके लिए हल्दी लगाई जा रही है, नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं और घर के बड़े नाच-गाने के साथ उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है.

इसी सेलीब्रेशन के बीच लड़कों का एक डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो इसे टेस्‍ट मैच का नाम दे रहे हैं. वहीं इस गाने के टाइटल में लड़की का सयानी होना कहा गया है. इससे पहले फिल्म का दो गाने और ट्रेलर भी रिलीज कर दिए घए हैं, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया है. साथ ही इस गाने को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की रिलीज को अब 8 दिन ही बचे हैं.

यहां सुनिए फिल्म का गाना 'सयानी':

फिल्म की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे लीड रोल निभाते नजर आने वाले हैं. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होन वाली थी, लेकिन 'पद्मावत' की रिलीज होने के चलते अक्षय ने भंसाली को मौका दिया और अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ा दी.

अब ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है ऐसे में अक्षय कुमार इस फिल्म का सोशल मीडिया पर जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. जिसके लिए वो नित नए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. बता दें कि यह फिल्म मेंसट्रुअल साइकल पर बनी है.

यहां देखिए फिल्म को प्रमोट करने वाले अक्षय कुमार के कुछ ट्वीट्स:

Buying a sanitary pad is nothing to be ashamed of, there is no need to whisper! Watch #PadMan in cinemas 9th February,2018: https://t.co/OMENrgbG3w

Ever wondered what would it be like if your period was a person ????? Watch the video to find out. : https://t.co/Iv6IhyCtX9@PadManTheFilm @sonamakapoor @MissMalini @radhika_apte @mrsfunnybones @SonyPicsIndia @kriarj #RBalki #9Feb2018