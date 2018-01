आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की ‘गली बॉय’ की शूटिंग शुरू

मुंबई: जोया अख्तर के निर्देशन में बन रही फिल्म 'गली बॉय' की शूटिंग आज से शुरू हो गई है. फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

शूटिंग शुरू होने की जानकारी देते हुए आलिया ने ट्वीट किया, "आखिरकार 'गली बॉय' का पहला दिन आ गया. कई कारणों से मेरे लिए यह खास फिल्म है. मुझे शुभकामना दीजिए. आपका समर्थन और प्यार मेरी दुनिया है."

And finally its Day 1 of #GullyBoy !!! Such a special film for me for various reasons!!!! Wish me luckkkk!!!! Your support and love means the world to me 💫 Wohooo let’s do this! @RanveerOfficial #zoyaakhtar 💙