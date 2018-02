गर्दन में दर्द की वजह से चेक अप कराने हॉस्पिटल पहुंचे बिग बी, आज का इवेंट रद्द हुआ

मुंबई: बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन की आज अचानक तबियत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल जाना पड़ा. बिग बी के गर्दन और स्पाइन में काफी दर्द था जिस वजह से उन्हें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा. यहां पर कुछ देर तक उनका चेक अप हुआ और फिर वो घर के लिए निकले. अचानक हुई तबियत खराब की वजह से बिग बी का आज एक इवेंट भी रद्द कर दिया गया है जो मुंबई के एक बड़े होटल में आयोजित था.

बिग बी की टीम की तरफ से ये कहा गया है कि ये नॉर्मल हेल्थ चेकअप था. जब बिग बी लीलावती हॉस्पिटल से जा रहे थे उस दौरान उनकी तस्वीरें भी क्लिक की गईं. बिग बी ट्रैक सूट में थे और वुलेन कैप से अपने मुंह को ढ़क लिया था.

आपको बता दें कि कल ही बिग बी की फिल्म '102 नॉट आउट' में का टीजर रिलीज हुआ है. कल सोशल मीडिया पर खुद इसे बिग बी ने ही जारी किया था.

T 2609 - ITS HERE .. !!! the teaser for '102 Not Out' ..as promised ..

BAAADDUUMMMBAAAAAAAAAAA !!!https://t.co/EwrEVGiBfz@umeshkshukla @SonyPicsIndia #102NotOutTeaser. pic.twitter.com/AHf6NlEtSc