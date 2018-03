अमिताभ, अक्षय और जूही समेत बॉलीवुड की इन हस्तियों ने दी होली की मुबारकबाद

मुंबई: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जूही चावला और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों ने अपने फैंस को होली की शुभकामनाएं दी. साथ ही सितारों ने लोगों से रंगों के त्योहार को सुरक्षित और खुशी से मनाने की अपील की. सितारों ने ट्विटर पर अपनी शुभकामनाएं दीं.

अमतिाभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, "होली की शुभकामनाएं.. जिंदगी के रंग हमेशा आपके भीतर रहें."



T 2730 - Happy Holi .. the colours of life be within you ever .. pic.twitter.com/GzvQ8KqfRj

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 1, 2018

अनुपम खेर ने कहा, "सभी को होली की शुभकामनाएं. ईश्वर आप सभी की जिंदगियों को को खुशियों, शांति और सद्धभाव के रंगों से भरें."



आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति के रंगो से भर दे।

Happy Holi to all of you. May God fill your life with all the Colors of happiness, peace and prosperity.????????????

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 2, 2018

अक्षय कुमार ने लिखा, "इस होली पर दयालु बनें, जानवरों पर रंग न फेंके."



This Holi be kind, don't throw color on animals ????????

Wishing you all a colourful and #HappyHoli



आप सब को होली की शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/mFB0jSc9SC



— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 2, 2018

जूही चावला ने कहा, "यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत के आगमन, सर्दियों के अंत और कई लोगों से मिलने के उत्सव का दिन है. त्योहार पर खेलें और हंसे, भूलें और माफ करें और टूटे रिश्तों को जोड़ें. आप सभी को होली की बहुत बधाई! मुझे आशा है कि आपको याद होगा, किसी प्लास्टिक के गुब्बारे का प्रयोग नहीं करें."



The festival signifies the victory of good over evil,the arrival of spring, the end of winter, & for many a festive day to meet others, play & laugh,forget & forgive & repair broken relationships. Wishing you a very Happy Holi! I hope you remember,No plastic balloons, okay ????‍???? pic.twitter.com/4R90DpIsl7

— Juhi Chawla (@iam_juhi) March 2, 2018

विवेक ओबराय ने कहा, "सभी को होली की बधाई, ईश्वर आपको खुशी, आनंद और प्यार के सभी रंग उपहार दें. पानी बचाएं, सुरक्षित रहें."



#HappyHoli everyone! May god gift you all the colours of happiness, joy and love! Save water, stay safe and be kind to all kinds! Have an amazing Holi! pic.twitter.com/gaSIp2GIJf

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 2, 2018