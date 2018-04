बिग बी के ब्लॉग की उम्र हुई 10 साल, लिखा- शब्द से शब्द निकले और एक रिश्ता बनता चला गया

‘‘दस साल! अप्रैल 17, 2008, कुछ शब्दों ने हवाओं से सरगोशियां की, रिश्तों की एक लहर सी बनी, कुछ संदेशों को पहचान मिली और संदेशे, लौटते हुए अपने साथ और संदेशे लाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, और उसके बाद हम एक दूसरे को जानते गए, पहचानते गए और एक घर बन गया, ऐसा घर जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अपनापन है.’’

T 2776 - 10 YEARS OF THE BLOG .. ! BADUMBAAAAA .. !

nothing happens in this world on its own .. togetherness, love and resolve to remain happy and holding hands is the gift of nature, which all the Ef followed .. and they are the greatest contributor to this DAY ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/kE88bbSWxO