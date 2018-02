ट्विटर के किंग बने शाहरूख खान, बिग बी ने फॉलोवर्स घटने पर कहा- अब इतना भी ज़ुल्म न करो

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ने की खबरें आजकल रोज ही आती रहती हैं. कभी कोई किसी से आगे निकल जाता है तो कोई पीछे रह जाता है. अब ट्विटर पर अचानकर बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन के फॉलोवर्स अचानक घट गए हैं जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं. अपनी परेशानी को बिग बी ने ट्विटर के जरिए ही बताया है. उनका कहना है कि एक दिन में उनके दो लाख फॉलोवर्स कम हो गए हैं. इसके बाद अब शाहरूख खान ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले बॉलीवुड स्टार बन गए हैं. इससे पहले बिग बी नंबर वन थे.

बिग बी ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा है, ''अरे Twitter भाई साहेब , या बहनजी ( पता नहीं ना इनका gender क्या है , इस लिए दोनों को संभोधित किया ), हम कुछ छाप रहे हैं , और आप उसको छपने ही नहीं दे रहे हैं ! अमाँ , 200,000 follower एक ही दिन में काट दिया आपने .. अब इसे तो मत काटो यार !! अब इतना भी ज़ुल्म न करो.''

इसके बाद में ट्विटर को एक कविता डेडिकेट करते हुए बिग बी ने लिखा है, ''चिड़िया ओ चिया कहाँ है तेरा घर ? उड़ उड़ आती हो यहाँ पे फ़ुर्र फ़ुर्र , दर्शनर्थी इतने तेरे , क्या है तेरा डर , रूठोगी तो बोलो हम फिर जाएँगे किस दर. आशीर्वाद सदा तुम्हारा बना रहे हमपर बस, नित्य नवेली पुष्प हमारे, बरसेंगे तुमपर !!

T 2599 - TWITTER ..!!!?? you reduced my number of followers .. !!??HAHAHAHAHAHAHA .. !! thats a joke .. time to get off from you .. thank you for the ride .. ???????????? .. there are many 'other' fish in the sea - and a lot more exciting !! pic.twitter.com/85c15pDif4