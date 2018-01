New Year Blog: बिग बी ने बताई घर की सबसे पसंदीदा जगह, साझा की फैंस और परिवार की यादें...

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के ब्लॉग का सभी को काफी इंतजार रहता है ऐसे में भला बिग बी न्यू ईयर की बधाईयां देने के लिए ब्लॉग न लिखें ऐसा कैसे हो सकता है.

बिग बी ने नए साल की शुरूआत ब्लॉग लिख कर ही की है. ब्लॉग की शुरुआत करते हुए उन्होंने लिखा, 'एक हफ्ते का अंत.. एक महीने का अंत.. एक साल का अंत.. आने वाले 365 दिन में कुछ नए का स्वागत कीजिए आज..!!'

बिग बी ने अपने ब्लॉग में फैंस से मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया साथ ही उन सभी रविवारों को भी याद किया जब बिग बी की एक झलक पाने के लिए जलसा के बाहर हजारों फैंस घंटो उनका इंतजार करते रहते थे. इसके साथ ही बिग बी ने जलसा के बाहर मौजूद फैंस की तस्वीरें भी ब्लॉग के जरिए साझा की.

इसके साथ ही बिग बी ने घर के आंगन को अपना पसंदीदा स्थान बताया है. उन्होंने लिखा, 'मेरे घर में सबसे पसंदीदा जहग है 'आंगन' जहां पूरा परिवार साथ बैठता है.. पत्नी टेबल को खाना से सजाती हैं.. नाती-पोती की मुस्कराहटें और अहसास.. इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए..'. बिग ही ने नातिन नव्या और पोती आराध्या की तस्वीर भी पोस्ट की है.

बिग बी ने आराध्या के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि आराध्या ने उनके बालों में हेयर बैंड लगा दिया था और ऐसा करने के बाद वो बहुत खुश हो रही थीं. उन्होंने ब्लॉग के जरिेए बताया है कि आराध्या ने सभी के लिए अपने हाथों से कार्ड्स बनाएं और गिफ्ट करते हुए उन्हें खोलने के लिए कहा.

बिग बी के इस बलॉग को सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. महानायक अमिताभ बच्चन का पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

T 2758 - The BLOG for the new year .. and some delightful pictures ..🙏🙏😀https://t.co/XZRL0E08nx pic.twitter.com/ZfJBRoIGHi