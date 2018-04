बेटी श्वेता की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा की पहली किताब 'पैराडाइज टॉवर्स' अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है. इस किताब को लेकर सिर्फ श्वेता ही नहीं बल्कि खुद बिग बी भी उत्साहित हैं. बिग बी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. बिग बी ने आज उस किताब की लॉन्च से संबंधित एक खबर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा- THE PROUDEST-FATHER .. my daughter the best and GREATEST !!