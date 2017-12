अमिताभ ने रानी मुखर्जी की कमबैक फिल्म ‘हिचकी’ के ट्रेलर को सराहा

मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने रानी मुखर्जी की कमबैक फिल्म 'हिचकी' के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कहा है कि यह फिल्म ऐसी पीढ़ी की कहानी है, जो अलग तरीके के सोचती है.

ट्विटर पर फिल्म के ट्रेलर का लिंक शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, "अलग तरह का काम करने वाली इस पीढ़ी के रचनात्मक एजेंडे का एक लिंक, अलग तरह का काम, अलग तरह की उपलब्धि. एक ऐसी पीढ़ी से, जो अलग सोचती है! मेरी शुभकामनाएं."

T 2751 - https://t.co/btqu7eyMnc .. a link to the creative agenda of this generation .. of doing different, working different, achieving different .. from a generation that thinks different ! My wishes as ever @sidpmalhotra pic.twitter.com/x1LPQut2Vq