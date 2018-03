First Look: बिग बी ने शेयर किया '102 नॉट आउट' का फर्स्ट लुक, रिषि को बताया ओल्ड स्कूल

नई दिल्ली: रिषि कपूर और अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म '102 नॉट आउट' का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. इस फर्स्ट लुक से ही फिल्म के प्लॉट का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म 4 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. आपको बता दें कि फिल्म में करीब 27 साल बाद रिषि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे. फिल्म में अमिताभ बच्चन 102 साल के पिता तो रिषि कपूर 75 साल के बेटे के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए बिग बी ने लिखा, ''बाप कूल, बेटा ओल्ड स्कूल, आपके सामने पेश कर रहे हैं '102 नॉट आउट',जिंदगी का जश्न मनाइए इस बाप-बेटी के लाजवाब जोड़ी की कहानी 4 मई को.''

T 2752 - Baap COOL, beta OLD SCHOOL!

Presenting first look of #102NotOut! Celebrate life with this unusual father-son duo on 4th May! @chintskap @umeshkshukla @SonyPicsIndia #TreeTopEntertainment