अमिताभ बच्चन के कंधे का पुराना ज़ख्म फिर हुआ ताज़ा

मुंबई: मेगास्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनके कंधे का पुराना ज़ख्म एक बार फिर हरा हो जाने की वजह से वो ‘असहनीय पीड़ा’ से गुजर रहे हैं. यह जानकारी 75 साल के अभिनेता ने अपने ब्लॉग में दी है.

उन्होंने कहा है कि एक फिल्म के सेट पर कुछ भारी वजन उठा लेने के बाद हाल ही में उनका पुराना जख्म फिर से उभर आया है. बच्चन इस समय दवा ले रहे हैं और अपने ज़ख्म पर बर्फ की सिकाई कर रहे हैं.

अमिताभ फिलहाल फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान’ और ‘102 नॉट आउट’ स, जुड़े हुए हैं. उन्होंने कल रात अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली के रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.

T 2754 - within 2 days to be in the company of them that bring so much glory to country and cricket ... !! honoured and privileged !! pic.twitter.com/L62Vl59Uxo