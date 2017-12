अनिल कपूर के बर्थडे पर बेटी सोनम कपूर ने कही ये खास बात

मुंबई: बॉलीवुड के ‘झकास’ अभिनेता अनिल कपूर आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी बेटी और अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा है कि अनिल कपूर को अपने पिता के रूप में पाकर वो खुद को किस्मत वाली मानती हैं. सोनम ने अपने पिता के साथ की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

सोनम ने एक के बाद एक कई ट्वीट में लिखा, "उस व्यक्ति को जन्म दिन मुबारक, जिसने मुझे अपने विश्वास के लिए लड़ना और सपनों का लगातार पीछा करना सिखाया. आपके बिना मैं आज उसका आधा भी नहीं बन पाती जितनी आज हूं और इसके लिए आपको मैं बेहद प्यार करती हूं."

Happy birthday to the person who taught me to fight for what I believe in and to never stop chasing my dreams. Without you, I wouldn't be half the woman I am today and for that I love you endlessly. ❤ @AnilKapoor pic.twitter.com/93oOdeYp94