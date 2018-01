राजेश खन्ना को आइकन बताते हुए अनिल कपूर ने शेयर किया ये खास वीडियो

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता-निर्माता अनिल कपूर ने कहा कि वो फिल्म 'आनंद' में राजेश खन्ना की अदाकारी देखकर हैरत में हैं. उन्होंने कहा कि दिवगंत दिग्गज अभिनेता हमेशा एक आइकन रहेंगे. अनिल ने 1971 में आई फिल्म का एक शॉर्ट वीडियो ट्वीट किया.

अनिल ने वीडियो के साथ लिखा, "प्रिव्यू थिएटर में पहली दफा 'आनंद' को देखना अभी भी याद है और फिल्म में राजेश खन्ना की अदाकारी से वास्तव में हैरान हो गया था. यह मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है. वह हमेशा एक आइकन रहेंगे."

Remember watching #Anand for the first time in a preview theatre & I was absolutely awestruck by #RajeshKhanna‘s performance & the film. This has always been one of my favourite films, he will always remain an icon! #LifeLongFan @mrsfunnybones @sonamakapoor @RamKMadhvani pic.twitter.com/UIowTO8D92