Golden Globe 2018: भारतीय मूल के अज़ीज़ अंसारी को मिला टीवी सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

लॉस एंजिलिस: भारतीय मूल के अभिनेता अजीज अंसारी को म्यूजिकल/कॉमेडी श्रेणी में टेलीविजन सीरिज ‘द मास्टर ऑफ नन’ में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अभिनेता का यह पहला गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार है. अंसारी इसी शो के लिए इसी श्रेणी में वर्ष 2016 में भी नामित हुए थे लेकिन उस समय वह पुरस्कार जीत पाने में असफल रहे थे.

इस दौरान अभिनेता ने अपने माता-पिता का लगातार उनका साथ देने के लिए शुक्रिया भी अदा किया.

Congratulations to Aziz Ansari (@azizansari) - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - Master of None (@MasterofNone) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/PWDz3R1VAr