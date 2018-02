'परी' का नया टीजर रिलीज, क्या आप देख पाएंगे अनुष्का का इतना डरावना अंदाज

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म 'परी' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. ये तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि फिल्म टाइटल 'परी' से बिल्कुल उलट है. परी शब्द सुनते ही दिमाग में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आती है लेकिन फिल्म के अभी तक के सामने आए पोस्टर्स और टीजर देखने के बाद ये तो सभी के सामने है कि फिल्म में परी जैसा कुछ भी नहीं है. फिल्म के नए टीजर को अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किया है.

टीजर को ट्वीट करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा है. 'ये बस एक रिमाइंडर है. ये कोई परियों की कहानी नहीं है.' ये पहली बार नहीं है जब फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है बल्कि इससे पहले भी इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है. लेकिन नया टीजर पहले के टीडर के मुकाबले कहीं ज्यादा डरावना है. फिल्म के अभी तक सामने आए टीजर और पोस्टर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि फिल्म में हॉरर और थ्रिलर की परफेक्ट रेसिपी का इस्तेमाल किया गया है.

ये फिल्म 2 मार्च को रिलीज होने वाली है. दर्शकों के लिए ये फिल्ल इसलिए भी खीस है क्योंकि शादी के बाद ये अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है. फिल्म का निर्देशन प्रोसित रॉय ने किया है. फिल्म में अनुष्का के साथ परमब्रता चटर्जी, रजत कपूर और रीता बिहारी चक्रवर्ती ने भी नजर आने वाले हैं.

Sooner or later, fate shows up at your doorstep.....

Until then keep your eyes wide open and watch out for #PariTeaserTomorrow@paramspeak @OfficialCSFilms @kriarj @poojafilms pic.twitter.com/6fG8ZrR9Ry