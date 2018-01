'सुई धागा' से कढ़ाई करना सीख रही हैं अनुष्का, वरूण भी कर हैं सिलाई, देखें तस्वीरें

नई दिल्ली: शादी के बाद अनुष्का शर्मा काम में व्यस्त हो गई हैं और अब उनकी अपकमिंग फिल्म 'सुई धागा' में उनका फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. इस फिल्म में ये अभिनेत्री साधारण अवतार में दिखेंगी. अनुष्का इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और सेट से उनकी कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं. इन तस्वीरों में ये अभिनेत्री बहुत ही साधारण अवतार में दिखाई दे रही हैं. अनुष्का की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो चप्पलों में हैं और नीली साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं.

इस फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ अभिनेता वरूण धवन दिखाई देंगे. ये दोनों सितारे पहली बार साथ नज़र आने वाले हैं. ये फिल्म सरकार के मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देगी. वरूण और अनुष्का इस फिल्म की तैयारियों में जी-जान से लगे हैं. 'सुई धागा' के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनुष्का और वरूण की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनमें ये दोनों सिलाई करते हुए नज़र आ रहे हैं.

अनुष्का की तस्वीर के साथ बताया गया है कि ये अभिनेत्री फिल्म के लिए कढ़ाई करना सीख रही हैं. वहीं अनुष्का ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, 'कतरन से बुनी कहानी पैबंद लगा के है सुनानी - सुई धागा.''





वहीं वरूण धवन ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- हाथ-पैर का मेल गुरु, सुई-धागे का खेल शुरू! इस तस्वीर में वरूण सिलाई मशीन पर कुछ सिलते नज़र आ रहे हैं.











