अर्जुन-परिणीति की जोड़ी की तीसरी फिल्म 'नमस्ते इंगलैंड' का फर्स्ट लुक रिलीज, ये रही दिलचस्प कैमिस्ट्री

IT. IS. HERE!!!! 7th Dec 2018!!! My funnest film to date!!! Yayyyyy ❤️❤️ #NamasteEngland @arjunkapoor @penmovies @reliance.entertainment @sonymusicindia #VipulAmrutlalShah #JayantilalGada

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra) on Feb 23, 2018 at 7:01am PST