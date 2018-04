धोनी की तस्वीर ट्वीट कर अर्जुन कपूर ने कहा, वो एक नायक और प्रेरणा हैं

मुंबई: अभिनेता अर्जुन कपूर ने क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा है कि वह एक ऐसे नायक हैं, जो भौतिकता, मानसिकता और निरंतरता के मामले में भारतीय क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गए. अर्जुन ने मंगलवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ धोनी की एक तस्वीर पर री-ट्वीट किया.

उन्होंने ट्वीट में कहा, "मेरे लिए वह ऐसे व्यक्ति हैं, जो मानसिकता, भौतिकता, दृष्टिकोण, निरंतरता के संदर्भ में सचमुच भारतीय क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गए. एम.एस. धोनी एक नायक और जीवन के लिए प्रेरणा हैं."

For me the man that genuinely took Indian cricket to another level In term s of mentality & physicality attitude & consistency...@msdhoni a leader and inspiration for life... https://t.co/h95Z51A2WO