'अक्टूबर' का ट्रेलर देख अर्जुन ने वरुण को कहा, 'तू बड़ा हो गया मेरे भाई'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'अक्टूबर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. लोगों के साथ-साथ इसपर बॉलीवुड के रिएक्शन भी आ रहे हैं. वरुण के दोस्त और बी-टाउन के जाने माने चेहरे अर्जुन कपूर ने भी अपने कमेंट्स दिए हैं.

ट्रेलर देखने के बाद अर्जुन ने ट्वीट कर लिखा, 'वरुण तू बड़ा हो गया मेरे भाई' मैं 13 अप्रैल तक फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं. अर्जुन ने आगे लिखा की फिल्म के डॉयरेक्टर शुजीत सरकार हमेशा मुझे एक उम्मीद देते हैं कि दुनिया के किसी कोने में अभी कुछ अच्छा बचा हुआ है.

Simple & intriguing @ShoojitSircar s films have always given me Hope that there is something good out there left in the world #October is no exception...@Varun_dvn tu bada ho gaya my brother so genuine honest and pure can’t wait fr 13th April @BanitaSandhu @ronnielahiri @writeonj https://t.co/t7ucyJXGxf