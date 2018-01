‘पद्मावत’ विवाद: स्कूल बस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हो- अर्जुन रामपाल

मुंबई: बॉ़लीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने सरकार से उन लोगों के खिलाफ 'कड़ी' कार्रवाई करने की अपील की है, जिन्होंने 'पद्मावत' के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गुरुग्राम में एक स्कूल बस पर हमला किया था. हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को इस हमले के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने ट्वीट किया, "हैरान करने वाली बात यह है कि हम एक स्कूल बस की रक्षा नहीं कर सकते. कृपया कड़ी कार्रवाई करे भारत सरकार."

Also very impressed with the display of our armed forces during the parade. Yet wonder, that how could we not safe guard a children’s school bus. Please take serious action, Indian govt!!! #happyrepublicday2018