'बागी 2' को मिली धुंआधार ओपेनिंग, टूट गया 'पद्मावत' सहित इस साल रिलीज सभी फिल्मों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: दमदार एक्शन से भरपूर बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ की फिल्म 'बागी 2' को बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार ओपेनिंग मिली है. पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म ने इस साल रिलीज हुई पद्मावत और पैडमैन सहित सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 25.10 करोड़ की कमाई की है जो इस साल रिलीज हुई सभी फिल्मों से बहुत ज्यादा है. मार्केट एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं.

#Baaghi2 sets the BO on ????????????... Takes a FANTABULOUS, EARTH SHATTERING START... Emerges the BIGGEST OPENER of 2018 [so far], surpassing Previews + Day 1 biz of #Padmaavat... Fri ₹ 25.10 cr. India biz... The numbers are an EYE-OPENER!