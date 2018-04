'बागी 2' ने दूसरे दिन भी कर डाली जबरदस्त कमाई, ये रहा दो दिनों का Box Office Collection

नई दिल्ली: शुक्रवार को रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म 'बागी 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करते हुए साल 2018 की सबसे बड़ी ओनर बन गई है. ऐसे में सभी की नजरें फिल्म की दूसरे दिन की कमाई पर टिकी हैं. इस फिल्म ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि दूसरे दिन का आंकड़ा पहले दिन से कुछ कम ही रहा.

फिल्म ने दूसरे दिन यानि शनिवार को 20.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने नाम किया. वहीं पहले दिन फिल्म ने 25.10 करोड़ रुपए कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म ने दो दिनों में 45.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. कुछ ही देर पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म की अब तक की कमाई के सभी आंकड़े साझा किए हैं. फिल्म की इस धूआंधार कमाई से फिल्म की पूरी टीम काफी खुश है.

#Baaghi2 is a LOTTERY... Continues to SURPRISE [the trade] and SHOCK [the pessimists] with SENSATIONAL biz on Sat... Proves all calculations and assumptions wrong... Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr. Total: ₹ 45.50 cr. India biz.