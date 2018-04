'बागी 2' Box Office: ओपनिंग वीकेंड पर टाइगर-दिशा ने की ताबड़तोड़ कमाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म 'बागी 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं. फिल्म का अब तक का कलेक्शन देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा की बॉक्स ऑफिस के असली 'टाइगर' सलमान खान नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ हैं. साल 2018 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर 'बागी 2' ने पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई कर डाली है. कुछ ही देर पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म की अब तक की कमाई के सभी आंकड़े साझा किए हैं.

#Baaghi2 is a RECORD-SMASHER... East, West, North, South - the film is having a BLOCKBUSTER RUN everywhere... Opening weekend numbers are simply PHENOMENAL... Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr, Sun 27.60 cr. Total: ₹ 73.10 cr. India biz.