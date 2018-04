'बागी 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, जानें 5 दिनों का कलेक्शन

नई दिल्ली: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दहाड़ दिखाते हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है. फिल्म हर रोज ही धमाकेदार कमाई कर रही है. मंगलवार को भी फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई की. इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 95 करोड़ के पार हो गया है. ऐसा माना जा रहा है कि आज की कमाई के साथ ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी.

इस फिल्म ने पहले दिन 25.10 करोड़, दूसरे दिन 20.40 करोड़, तीसरे दिन 27.60 करोड़, चौथे दिन 12.10 करोड़ और पांचवे दिन 10.60 करोड़ की कमाई. कुल मिलाकर ये फिल्म 95.80 करोड़ कमा चुकी है.

#Baaghi2 is all set to cruise past ₹ 100 cr mark today [Wed; Day 6]… Tiger Shroff debuts in ₹ 100 cr Club with #Baaghi2... Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr, Sun 27.60 cr, Mon 12.10 cr, Tue 10.60 cr. Total: ₹ 95.80 cr. India biz.