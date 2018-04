'बागी 2' का बॉक्स ऑफिस धमाल, छह दिनों में 100 करोड़ कल्ब में की एंट्री

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म 'बागी 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के 6 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा बरकरार है. 'बागी 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दहाड़ दिखाते हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है. फिल्म हर रोज ही धमाकेदार कमाई कर रही है. बुद्धवार को फिल्म ने 9.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. इसके साथ ही फिल्म का अब तक का कलेक्शन 104.90 करोड़ रुपए हो गया है. साफ है की फिल्म ने 6 दिनों के कलेक्शन के साथ ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है.

इस फिल्म ने पहले दिन 25.10 करोड़, दूसरे दिन 20.40 करोड़, तीसरे दिन 27.60 करोड़, चौथे दिन 12.10 करोड़, पांचवे दिन 10.60 और छठे दिन 9.10 करोड़ की कमाई की. कुल मिलाकर ये फिल्म 104.90 करोड़ कमा चुकी है.

