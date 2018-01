‘बत्ती गुल मीटर चालू’ में यामी गौतम की हुई एंट्री, शाहिद कपूर ने किया स्वागत

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने बताया है कि वो अपनी अगली फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' पर काम शुरू करने के लिए उत्साहित हैं. इस फिल्म में अभिनेता शाहिद कपूर भी नजर आएंगे.

'बत्ती गुल मीटर चालू' का निर्देशन श्री नारायण सिंह करेंगे. वह इससे पहले 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' का निर्देशन कर चुके हैं. इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज और क्रिअर्ज एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं.

यामी ने ट्वीट किया, "क्रिअर्ज एंटरटेनमेंट के साथ 'बत्ती गुल मीटर चालू' का खास सफर शुरू करने के लिए बहुत खुश हूं. प्रेरणा, श्री नारायण सिंह, शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर मैं इसके लिए बेहद उत्साहित हूं."

Super happy to commence this special journey with @kriarj on ‘ Batti Gul Meter Chalu ‘ :) Really excited for this one #Prerna #Shree @shahidkapoor @ShraddhaKapoor 😁😎