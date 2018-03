VIDEO: ये है दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया फिल्म टीजर, आपने देखा क्या

- - - - - - - - - Advertisement- - - - - - - - -

एक दौर था जब ज्यादातर रिकॉर्ड्स हॉलीवुड की फिल्मों के पास होते थे, लेकिन अभी भारतीय सिनेमा भी अपने कंटेंट के चलते कामयाबी की नई बुलंदियों को चूम रहा है. खास बात ये है कि केवल हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि भारत की रिजनल भाषाओं की फिल्मों को भी देश - विदेश मे खूब पसंद किया जा रहा है. बाहुबली की अपार कामयाबी के बाद अब एक और रिजनल फिल्म ने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं. महेश बाबू की फिल्म "भारत एएन नेनू" का टीज़र दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा टीज़र की लिस्ट में शामिल हो गया.रिकॉर्ड को तोड़ना सुपरस्टार महेश बाबू के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन ऐसा एक बार फिर से हो गया है. इस बार उनकी आगामी रिलीज "भारत एएन नेनू" के टीज़र ने सनसनी मचा दी है. जी हां, इसने दुनिया की दूसरी बड़ी फ़िल्मों को पछाड़कर यह पायदान हासिल किया है. हाल ही में रिलीज़ हुए महेश बाबू के "भारत अने नेनू" के टीज़र को जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल हो रही है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा,"With nearly 640K Likes, @urstrulyMahesh ‘s #BharatAneNenu Teaser Becomes the World’s 2nd Most Liked Teaser .”अब यह एक बड़ी उपलब्धि है. इसका एक बड़ा कारण, भारत में और विदेशों में महेश बाबू की भारी लोकप्रियता और सुपरस्टारडम है. इस फ़िल्म में महेश बाबू एक अलग तरह की भूमिका निभा रहे हैं और उनके प्रशंसक बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे है.