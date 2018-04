काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान इमोशनल होकर किसी को बचा रहे हैं: सिमी ग्रेवाल

सिमी ग्रेवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से 5 और 6 अप्रैल को दो चौंकाने वाले ट्वीट किए. उन्होंने 5 अप्रैल को अपने ट्वीट में लिखा, “एक चीज़ जिसपर मुझे पूरा यकीन है वो ये कि सलमान खान किसी जानवर को कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. वो तो उन्हें बेहद प्यार करते हैं. असली गुनहगार को सामने लाना चाहिए. किसी और के किए को 20 साल बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा है.”

Of one thing I am dead sure..@BeingSalmanKhan would NEVER EVER harm any animal. He loves them too much. The real culprit should be exposed. 20 years is too long to bear someone else's cross..