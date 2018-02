सलमान की फिल्म 'भारत' में कैटरीना और बॉबी देओल को कास्टे किए जाने की खबरों पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई: बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा कि अपकमिंग फिल्म 'भारत' में एक्टिंग के लिए अब तक केवल सुपरस्टार सलमान खान को कास्ट किया गया है. जफर ने सोमवार को ट्वीट किया, 'भारत' के लिए अब तक केवल सलमान खान को कास्ट किया गया है.

बता दें कि ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म में अभिनेता बॉबी देओल और कैटरीना कैफ को भी कास्ट किया गया है. इसे सही इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि पर्दे पर सलमान-कैटरीना की जोड़ी सुपरहिट है और रेस में बॉबी देओल खुद सलमान के साथ काम कर रहे हैं. हालांकि डायरेक्टर ने इस सिर्फ अफवाह करार दिया है और कहा है कि अभी किसी को भी कास्ट नहीं किया गया है.

The only Cast locked till now is @BeingSalmanKhan in and as #Bharat .