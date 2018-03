दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे इरफान खान के लिए बॉलीवुड ने की हैं दुआएं

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के एक दुर्लभ बीमारी की चपेट में आने के बाद बॉलीवुड परिवार ने उनके लंबे और सेहतमंद जिंदगी की दुआ की है. इस दुर्लभ बीमारी का खुलासा इरफान खान ने खुद किया था. इरफान ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक दुर्लभ बीमारी से उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है. उन्होंने कहा कि वे इसकी विस्तृत जानकारी ठीक होने के बाद देंगे.

उन्होंने लिखा, "तब तक, मुझे शुभकामनाएं दें." यह खबर फैलने के बाद बॉलीवुड परिवार ने उनके जल्दी सेहतमंद होनी की दुआ की है.

दिग्गज अभिनेता और नेता परेश रावल ने कहा, "असाधारण प्रतिभा के धनी इरफान खान के लंबे और सेहतमंद जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं."

अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, "इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बीमारी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक हीरो की तरह वापसी करेंगे. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. शीघ्र स्वस्थ हों."

No matter what, I am sure you will emerge as a hero out of this too @irrfank All our prayers with you. Get well soon. https://t.co/mFvI4OW6r8