अभिनेता अभिषेक बच्चन के 42वें जन्मदिन पर बॉलीवुड की हस्तियों ने दी बधाई

मुंबई: अभिनेता अभिषेक बच्चन के 42वें जन्मदिन पर सोमवार को उनके पिता अमिताभ बच्चन से लेकर उनकी खास दोस्त फराह खान और फरहान अख्तर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

अमिताभ ने ट्वीट कर कहा, "एक समय वह था जब बेटा चलने के लिए अपने पिता का हाथ पकड़ता था और अब पिता अपने बेटे का हाथ पकड़ कर चलता है."

T 2604 - #HBDAbhishekBachchan .. who is in a time zone out of the country .. !! एक समय था पिता पुत्र का हाथ थाम के चलता था ; अब पुत्र हाथ थाम के चलाता है पिता को ! pic.twitter.com/JJKQjS02X7

मनोज वाजपेयी ने कहा, "अभिषेक बच्चन आपको जन्मदिन की बधाई. हमेशा शांति, समृद्धि व खुशहाली बनी रहे. ईश्वर की कृपा रहे."

फराह खान ने लिखा, "हमारे रिश्ते की तस्वीर. उसकी मां की तरह देखभाल करने पर वह मुझसे नफरत करने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में उसे यह अच्छा लगता है. प्यारे अभिषेक बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं. सबसे शानदार कलाकारों में से एक."

Our relationship in a picture ????he pretends he hates me overprotecting n mothering him, while actually loving it!! Happy birthday 2 my favourite boy @juniorbachchan 1of the finest actors iv worked with.. LOVVV UUU♥️♥️♥️ pic.twitter.com/bt7pkwKjXg