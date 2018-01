इजरायल पीएम से मिलकर सोशल मीडिया पर दिखा बॉलीवुड का उत्साह, नेतन्याहू ने पूछा ये सवाल

नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 6 दिनों के भारत दौरे के दौरान गुरुवार रात बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की. इन हस्तियों ने इजरायली प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को अपने लिए सम्मान और सौभाग्य की बात बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अद्भुत करार दिया. नेतन्याहू ने गुरुवार को 'शलोम बॉलीवुड' समारोह में बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियों से मुलाकात की.

इस समारोह में अमिताभ बच्चन, करण जौहर, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सुभाष घई, इम्तियाज अली, प्रसून जोशी, रणधीर कपूर, रोनी स्क्रूवाला, राज नायक और सारा अली खान जैसी फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं.

करण ने नेतन्याहू के साथ अपनी कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, "इजरायल के माननीय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही..फिल्म बिरादरी के दोस्तों के साथ एक शानदार शाम."

A complete honor and privilege to meet with the honourable Prime Minister of Israel @netanyahu ....such a wonderful evening with friends of the fratenity.... pic.twitter.com/Ig2tmm9NAc

भंडारकर ने कहा, "फिल्म बिरादरी के साथ और इजरायल के माननीय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रथम महिला के साथ इजरायल की संस्कृति, भौगोलिक विविधता और इतिहास का हिस्सा बनना शानदार रहा."

विवेक ने ट्वीट कर कहा, "आप इजरायल के अद्भुत राजदूत हैं, आपने हमारे दिलों को जीत लिया. जल्द ही आपके देश का दौरा करने और समृद्ध इजरायली संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक हूं."

What an incredible pleasure it was meeting you sir! You are an amazing ambassador for Israel, you won our hearts today! Looking fwd to visiting your beautiful country and experiencing the rich Israeli culture very soon! @netanyahu @IsraeliPM #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/7Rff4JLpaK